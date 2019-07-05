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Организовал вице-премьер-министр: в Винницкой области разоблачили коррупционную схему

Правоохранители разоблачили схему хищения бюджетных средств, которую организовал вице-премьер-министр.

СБУ

Сотрудники СБУ разоблачили коррупционную схему в Винницкой области, которую организовал один из вице-премьер-министров.

Правоохранители установили, что чиновник лоббировал назначение руководителей коммунальных предприятий.

Ими становились его доверенные лица, которые договаривались с предпринимателями о присвоении денег из бюджета в особо крупных размерах.

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– Злоумышленники вносили в акты выполненных работ недостоверные данные о стоимости работ и услуг, цен на материалы и заработной платы работников, которые фиктивно оформлены на предприятиях, – говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ провели обыски в коммунальных предприятиях и коммерческих структурах в Виннице, Полтаве и Киеве, во время которых изъяли материалы, которые подтверждают работу коррупционной схемы.

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Организовал вице-премьер-министр: в Винницкой области разоблачили коррупционную схему / 2 фотографии

Досудебное расследование продолжается.

К слову, страны Большой двадцатки обязались не предоставлять политическое убежище коррупционерам.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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