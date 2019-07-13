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Факты / Происшествия

В Киеве обстреляли из гранатомета здание канала 112 Украина. Введен план Сирена

В ночь на 13 июля в Киеве, на улице Дегтяревская, 21Г двое неизвестных из гранатомета обстреляли здание 112 Украина.

112 украина

Ночью двое неизвестных из гранатомета обстреляли здание телеканала 112 Украина.

Около 3.40 13 июля в полицию поступило сообщение о звуке, напоминающем взрыв, который произошел улице Дегтяревской в ​​Шевченковском районе Киева.

Приехавшие на место следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи и экипажи патрульных обнаружили поврежденный фасад здания телеканала 112 Украина.

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Полиция оцепила прилегающую к месту преступления территорию.

Рядом со зданием был найден тубус гранатомета. Его направили на экспертизу.

В Киеве введена операция Сирена.

Дело расследуется по ч. 1 ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Все материалы будут переданы в СБУ для дальнейшего расследования.

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В Киеве обстреляли из гранатомета здание канала 112 Украина. Введен план Сирена / 5 фотографий

Ранее в Ужгородской области злоумышленник выстрелил из гранатомета в частный дом.

Источник: Нацполиция

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