У ніч на 13 липня в Києві, на вулиці Дегтярівська, 21Г двоє невідомих з гранатомета обстріляли будівлю 112 Україна.
Вночі двоє невідомих з гранатомета обстріляли будівлю телеканалу 112 Україна.
Близько 3.40 13 липня в поліцію надійшло повідомлення про звук, що нагадує вибух, який стався вулиці Дегтярівській у Шевченківському районі Києва.
Слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, кінологи та екіпажі патрульних виявили пошкоджений фасад будівлі телеканалу 112 Україна.
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Поліція оточила прилеглу до місця злочину територію.
Поруч з будівлею був знайдений тубус гранатомета. Його направили на експертизу.
У Києві введена операція Сирена.
Справа розслідується за ч. 1 ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України.
Всі матеріали будуть передані в СБУ для подальшого розслідування.
Раніше в Ужгородській області зловмисник вистрілив з гранатомета в приватний будинок.