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Факти / Надзвичайні події

У Києві обстріляли з гранатомета будівлю каналу 112 Україна. Введений план Сирена

У ніч на 13 липня в Києві, на вулиці Дегтярівська, 21Г двоє невідомих з гранатомета обстріляли будівлю 112 Україна.

112 украина

Вночі двоє невідомих з гранатомета обстріляли будівлю телеканалу 112 Україна.

Близько 3.40 13 липня в поліцію надійшло повідомлення про звук, що нагадує вибух, який стався вулиці Дегтярівській у Шевченківському районі Києва.

Слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, кінологи та екіпажі патрульних виявили пошкоджений фасад будівлі телеканалу 112 Україна.

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Поліція оточила прилеглу до місця злочину територію.

Поруч з будівлею був знайдений тубус гранатомета. Його направили на експертизу.

У Києві введена операція Сирена.

Справа розслідується за ч. 1 ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Всі матеріали будуть передані в СБУ для подальшого розслідування.

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У Києві обстріляли з гранатомета будівлю каналу 112 Україна. Введений план Сирена / 5 фотографий

Раніше в Ужгородській області зловмисник вистрілив з гранатомета в приватний будинок.

Джерело: Нацполіція

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