В аквапарке в штате Северная Каролина (США) мужчина подхватил редкого паразита, который пожирает мозг.

В аквапарке в штате Северная Каролина (США) 59-летний мужчина подхватил редкого паразита во время купания и впоследствии скончался.

Паразит, пожирающий мозг, попал в организм мужчины через нос. По словам директора Департамента здравоохранения округа Камберленд Дуэйн Холдер, амеба Неглерия Фоулера опасна именно в таких случаях.

Медики советуют использовать зажимы для носа во время дайвинга, прыжков и резкого погружения в воду.

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Паразит не несет опасности для жизни человека, если его проглотить.

К слову, в США 16 служащих Корпуса морской пехоты арестовали по подозрению в торговле людьми.