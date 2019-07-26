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Факты / Происшествия

В США арестовали 16 морских пехотинцев за торговлю людьми

В США взяли под стражу 16 служащих Корпуса морской пехоты за торговлю людьми и причастность к незаконному обороту наркотиков.

В США арестовали 16 морских пехотинцев за торговлю людьми

В США за решеткой оказались 16 служащих Корпуса морской пехоты по подозрению в торговле людьми и причастность к незаконному обороту наркотиков.

Читайте: 10 лет сбывала вещества в сети: задержана крупнейшая организация наркоторговцев

Аресты были проведены в Кэмп-Пендлтон, штат Калифорния, по результатам предварительного расследования. Следствие продолжается.

Ранее Факты ICTV писали, что сотрудники Федеральной полиции Австралии изъяли в Мельбурне груз с рекордным количеством наркотиков.

Источник: CNN

Фото: Dreamstime

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