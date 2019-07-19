Правоохранители задержали крупнейшую преступную организацию, которая сбывала наркотики через интернет на протяжении 10 лет.

В рамках спецоперации полицейские задержали восьмерых членов преступной группировки, сбывавшей синтетические наркотики через интернет-ресурс на протяжении 10 лет.

Были установили тысячи человек, которые были клиентами наркоторговцев. Также разоблачена деятельность семи региональных групп, которые сбывали наркотики в разных областях Украины.

Лидером преступной организации стал 37-летний киевлянин, имевший связи в криминальном мире. Для наркобизнеса он привлек своего родственника, который является специалистом в IT-технологиях. Он создал сайт для реализации наркотиков и канал в популярном мессенджере.

Также он обеспечивал их постоянную работу и администрирование.

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Лидер организации наладил прямые поставки высококонцентрированных новых психоактивных веществ в Украину из Китая.

Для изготовления наркотиков использовались самые современные лабораторные технологии, аналогов которых нет в Украине. Организация была монополистом в реализации таких наркотиков.

Для черновой работы нанимались лица, имевшие трудные жизненные обстоятельства и получали минимальную оплату.

Для них арендовались небольшие квартиры, так называемые “фасовочные”. Там наркотики упаковывали для отправки по всей территории страны, маскируя его среди подержанной одежды.

Члены организации придерживались жесткой конспирации, постоянно меняли места дислокации. Для общения использовались каналы связи с высокой степенью шифрования.

Лидер преступной организации получал сверхприбыль. Он и его сообщник имели в собственности пять элитных квартир в престижном районе Киева.

Ему и его близким принадлежали четыре автомобиля представительского класса с эксклюзивными номерами.

Также он много времени проводил на элитных зарубежных курортах и принимал участие в статусных видах спорта.

Для отмывания денег и прикрытия создал несколько коммерческих предприятий.

В ходе финального этапа спецоперации было проведено 26 обысков и изъято почти 100 тыс. доз наркотиков и психотропов, более $150 тыс., €12 тыс.и 350 тыс. грн, 47 банковских карт, оргтехнику, две единицы оружия и восемь автомобилей.

































10 лет сбывала вещества в сети: задержана крупнейшая организация наркоторговцев / 8 фотографий

Также была заблокирована работа сайта и ликвидирована нарколаборатория.

По факту открыто производство по ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины. Членам организации грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Сейчас наложен арест на их банковские счета.

Лидеру и еще пятерым злоумышленникам суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога общей суммой около 65 млн грн.

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