В Кейптауне (Южная Африка) убили украинского туриста Ивана Иванова.

В Кейптауне (Южная Африка) на туристической тропе горы Пик Чемпен убили 44-летнего гражданина Украины Ивана Иванова.

На украинца напали три человека и несколько раз ударили его ножом в грудь. Причиной смерти мужчины стало кровотечение.

По предварительной информации, причиной нападения на туриста мог стать его рюкзак.

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Правоохранители уже задержали одного из нападавших, у которого при себе был рюкзак погибшего.

Тот признался в содеянном и рассказал полицейским где находится тело. Сейчас продолжается розыск других нападавших.

К слову, автомобиль с туристами из Украины попал в ДТП в Болгарии.

Источник: IOL