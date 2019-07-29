У Кейптауні (Південно-Африканська Республіка) вбили українського туриста Івана Іванова.

У Кейптауні (Південно-Африканська Республіка) на туристичній стежці гори Пік Чемпена вбили 44-річного громадянина України Івана Іванова.

На українця напали троє осіб і кілька разів вдарили його ножем у груди. Причиною смерті чоловіка стала кровотеча.

За попередньою інформацією, причиною нападу на туриста міг стати його рюкзак.

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Правоохоронці вже затримали одного з нападників, в якого при собі був рюкзак загиблого.

Той зізнався у скоєному і розповів поліцейським де знаходиться тіло. Наразі триває розшук інших нападників.

До слова, автомобіль з туристами з України потрапив у ДТП в Болгарії.

Джерело: IOL