У Кейптауні (Південно-Африканська Республіка) вбили українського туриста Івана Іванова.
У Кейптауні (Південно-Африканська Республіка) на туристичній стежці гори Пік Чемпена вбили 44-річного громадянина України Івана Іванова.
На українця напали троє осіб і кілька разів вдарили його ножем у груди. Причиною смерті чоловіка стала кровотеча.
За попередньою інформацією, причиною нападу на туриста міг стати його рюкзак.
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Правоохоронці вже затримали одного з нападників, в якого при собі був рюкзак загиблого.
Той зізнався у скоєному і розповів поліцейським де знаходиться тіло. Наразі триває розшук інших нападників.
До слова, автомобіль з туристами з України потрапив у ДТП в Болгарії.
Джерело: IOL