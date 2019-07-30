В одном из сел Яворовского района Львовской области мужчина облил себя бензином и поджег.

В Яворовском районе на Львовщине 57-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения облил себя бензином и поджег. Это произошло на огороде после ссоры с женой.

Он был госпитализирован в реанимационное отделение больницы, после чего вскоре скончался.

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На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

Устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного дела.

К слову, в Запорожье 29-летний мужчина поджег свою невесту, в результате чего девушка умерла.