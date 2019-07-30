В одному з сіл Яворівського району Львівської області чоловік облив себе бензином та підпалив.
В Яворівському районі на Львівщині 57-річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння облив себе бензином та підпалив. Це сталося на городі після сварки з дружиною.
Його було госпіталізовано у реанімаційне відділення лікарні. Невдовзі він помер.
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На місці події працювала слідчо-оперативна група.
Встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
До речі, в Запоріжжі 29-річний чоловік підпалив свою наречену, у результаті чого дівчина померла.
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