В ночь с 8 на 9 августа в результате осложнения погодных условий произошло обесточивание 205 населенных пунктов.
Спасатели ГСЧС сообщили, что из-за сложных погодных условий в Украине обесточены 205 населенных пунктов в шести областях.
Обесточенными пока остаются населенные пункты в Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, и Кировоградской областях.
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В Сумской области – 95 населенных пунктов, Киевской – 38, Черкасской – 26, Черниговской – 22 Житомирской – 21 и Кировоградской – три.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Напомним, сильный ливень в Одессе затопил улицы и автомобили, а также разрушил дороги.
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