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Факты / Происшествия

Непогода в Украине: обесточены 205 населенных пунктов в шести областях

В ночь с 8 на 9 августа в результате осложнения погодных условий произошло обесточивание 205 населенных пунктов.

непогода в украине

Спасатели ГСЧС сообщили, что из-за сложных погодных условий в Украине обесточены 205 населенных пунктов в шести областях.

Обесточенными пока остаются населенные пункты в Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, и Кировоградской областях.

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В Сумской области – 95 населенных пунктов, Киевской – 38, Черкасской – 26, Черниговской – 22 Житомирской – 21 и Кировоградской – три.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, сильный ливень в Одессе затопил улицы и автомобили, а также разрушил дороги.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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