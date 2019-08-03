В результате сильной грозы в Одессе затоплены улицы и автомобили, а также разрушило дороги.

Одессу 3 августа накрыл сильный ливень, который затопил город и парализовал движение.

Потоком воды на улицах смывало припаркованные автомобили. Кроме того, на Карантинном спуске разворотило ливневый коллектор.

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В одном из районов города остановилось движение трамваев.

Из-за сложных погодных условий самолет компании Австрийские авиалинии не смог совершить посадку и вынуждено ушел на второй круг.















































Разрушенные улицы и затопленные автомобили: Одессу накрыл сильный ливень / 12 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве прошел сильный дождь после длительной засухи, местами подтопило столичные улицы.

Фото и видео: Думская