В результате сильной грозы в Одессе затоплены улицы и автомобили, а также разрушило дороги.
Одессу 3 августа накрыл сильный ливень, который затопил город и парализовал движение.
Потоком воды на улицах смывало припаркованные автомобили. Кроме того, на Карантинном спуске разворотило ливневый коллектор.
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В одном из районов города остановилось движение трамваев.
Из-за сложных погодных условий самолет компании Австрийские авиалинии не смог совершить посадку и вынуждено ушел на второй круг.
Разрушенные улицы и затопленные автомобили: Одессу накрыл сильный ливень / 12 фотографий
Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве прошел сильный дождь после длительной засухи, местами подтопило столичные улицы.
Фото и видео: Думская
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