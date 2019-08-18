В Черновицкой области украинским пограничникам пришлось применить оружие, чтобы остановить внедорожник, который на большой скорости прорывался к границе с Румынией.

Около 3.00 ночи 18 августа пограничный наряд в Путильском районе Черновицкой области пытался остановить внедорожник, который двигался в сторону государственной границы в направлении населенного пункта Шепит.

На законное требование пограничников водитель не остановился, наоборот – ослепив их фарами, направил авто на пограничный наряд, создав угрозу жизни и здоровью.

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Предупредительные выстрелы в воздух также не помогли, поэтому им пришлось стрелять по колесам. Только после этого машина остановилась.

Ранения получил пассажир авто. Этого мужчину немедленно доставили в районную больницу.

Продолжаются следственные действия.

Недавно на украинско-белорусской границе Госпогранслужба обнаружила трех мигрантов, которые скрывались в рефрижераторах среди фруктов.