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Прикордонники стріляли, щоб зупинити позашляховик на кордоні з Румунією

У Чернівецькій області українським прикордонникам довелося застосувати зброю, щоб зупинити позашляховик, який на великій швидкості проривався до кордону з Румунією.

Прикордонники

Близько 3.00 ночі 18 серпня прикордонний наряд у Путильському районі Чернівецької області намагався зупинити позашляховик, який рухався у бік державного кордону з напрямку населеного пункту Шепіт.

На законну вимогу прикордонників водій не зупинився, навпаки – засліпивши їх фарами, скерував авто на прикордонний наряд, створивши загрозу життю та здоров’ю.

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Попереджувальні постріли у повітря також не допомогли, тому їм довелося стріляти по колесам. Тільки після цього автівка зупинилася.

Поранення отримав пасажир авто. Цього чоловіка негайно доправили до районної лікарні.

Тривають слідчі дії.

Нещодавно на українсько-білоруському кордоні Держприкордонслужба виявила трьох мігрантів, які переховувались у рефрижераторах серед фруктів.

Джерело: Держприкордонслужба

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