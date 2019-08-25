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Факты / Происшествия

В Харькове обрушился автомобильный мост. Движение перекрыто

25 августа в Харькове обрушилась одна сторона автомобильного моста.

в харькове обрушился мост

Около 9.00 25 августа в Харькове обрушилась одна сторона автомобильного моста от рынка Лоск в сторону поселка Песочин.

Звонок в полицию поступил в 8.46.

По адресу выехала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции.

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Во время обрушения никто не пострадал. Движение транспорта перекрыто.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия.

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В Харькове обрушился автомобильный мост. Движение перекрыто / 3 фотографии

Напомним, 2 августа в Киеве обрушилась бетонная конструкция пешеходного моста на Труханов остров.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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