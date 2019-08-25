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У Харкові обрушився автомобільний міст. Рух перекрито

25 серпня у Харкові обрушилася одна сторона автомобільного мосту.

в харькове обрушился мост

Близько 9.00 25 серпня в Харкові обвалилася одна сторона автомобільного мосту від ринку Лоск у бік селища Пісочин.

Дзвінок до поліції надійшов о 8.46.

За адресою виїхала слідчо-оперативна група та керівництво відділу поліції.

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Під час обвалення ніхто не постраждав. Рух транспорту перекрито.

Співробітники поліції встановлюють обставини події.

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У Харкові обрушився автомобільний міст. Рух перекрито / 3 фотографии

Нагадаємо, 2 серпня в Києві обрушилася бетонна конструкція пішохідного мосту на Труханів острів.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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