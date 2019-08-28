На проспекте Победы в Киеве с пассажиром автомобиля Skoda произошел несчастный случай – во время движения в его сумке взорвалась электронная сигарета.

Пассажир авто получил ожоги рук из-за взрыва электронной сигареты в его сумке.

Водитель Skoda быстро остановил машину, вызвал патрульных и медиков.

Визуально, у 27-летнего мужчины были ожоги конечностей обеих рук.

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Сейчас пострадавший находится в ожоговом отделении столичной больницы.

По данным СМИ, у мужчины также диагностированы ожоги паховой зоны.

К слову, в феврале в Павлограде у 20-летнего парня в руках взорвалась электронная сигарета.