На проспекте Победы в Киеве с пассажиром автомобиля Skoda произошел несчастный случай – во время движения в его сумке взорвалась электронная сигарета.
Пассажир авто получил ожоги рук из-за взрыва электронной сигареты в его сумке.
Водитель Skoda быстро остановил машину, вызвал патрульных и медиков.
Визуально, у 27-летнего мужчины были ожоги конечностей обеих рук.
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Сейчас пострадавший находится в ожоговом отделении столичной больницы.
По данным СМИ, у мужчины также диагностированы ожоги паховой зоны.
К слову, в феврале в Павлограде у 20-летнего парня в руках взорвалась электронная сигарета.
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