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Опіки рук та паху: у Києві у пасажира авто вибухнула електронна сигарета

На проспекті Перемоги у Києві з пасажиром автомобіля Skoda стався нещасний випадок – під час руху в його сумці вибухнула електронна сигарета.

У Києві у пасажира авто вибухнула електронна сигарета

Пасажир авто отримав опіки рук через вибух електронної сигарети в його сумці.

Водій Skoda швидко зупинив машину, викликав патрульних і медиків.

Візуально, у 27-річного чоловіка були опіки кінцівок обох рук.

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Наразі потерпілий перебуває в опіковому відділенні столичної лікарні.

За даними ЗМІ, у чоловіка також діагностовано опіки пахової зони.

До речі, у лютому у Павлограді у 20-річного хлопця у руках вибухнула електронна сигарета.

Джерела: Патрульна поліція, Інформатор

Фото: Dreamstime

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