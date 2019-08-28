На проспекті Перемоги у Києві з пасажиром автомобіля Skoda стався нещасний випадок – під час руху в його сумці вибухнула електронна сигарета.

Пасажир авто отримав опіки рук через вибух електронної сигарети в його сумці.

Водій Skoda швидко зупинив машину, викликав патрульних і медиків.

Візуально, у 27-річного чоловіка були опіки кінцівок обох рук.

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Наразі потерпілий перебуває в опіковому відділенні столичної лікарні.

За даними ЗМІ, у чоловіка також діагностовано опіки пахової зони.

До речі, у лютому у Павлограді у 20-річного хлопця у руках вибухнула електронна сигарета.