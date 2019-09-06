Во Львовской области мужчина с инвалидностью убил соседку, после чего его нашли зарезанным в кустах.

На Львовщине 59-летний Николай Михайлович имел инвалидность и не мог передвигаться без костылей. Соседи характеризуют мужчину, как искреннего человека.

Односельчане часто помогали ему по хозяйству из-за того, что мужчина не мг самостоятельно передвигаться. Поэтому никого не удивило, что 36-летняя соседка Наталья пришла к нему в гости. Впрочем с тех пор ее больше никто не видел.

– Женщина исчезла фактически на три недели. По поводу ее исчезновения заявлял муж. Однако в дальнейшем отметил, что она могла где-то поехать по собственной инициативе, – рассказал следователь Стрыйского отдела полиции Андрей Гладий.

Первой неладное почувствовала жена Николая Михайловича. Три недели муж не пускал ее на порог дома, который недавно получил по наследству. Женщина забила тревогу, к дому сбежались люди.

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Оказалось, что мужчина все это время прятал в доме тело пропавшей Натали, которое упаковал в три мешка и сшил их между собой.

Затем исчез и сам Николай Михайлович. Его впоследствии нашли в сорняках – зарезанным косой.

Следователи не исключают версии убийства, но не могут понять, как умерла женщина. В отношении мужчины, склоняются к единому варианту, что он сам покончил с собой.

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