У Львівській області чоловік з інвалідністю вбив сусідку, після чого його знайшли зарізаним у кущах.

На Львівщині 59-річний Микола Михайлович мав інвалідність та не міг пересуватися без милиць. Сусіди характеризують чоловіка, як щиру людину.

Односельчани часто допомагали йому по господарству через те, що чоловік не мг самостійно пересуватися. Тому нікого не здивувало, що 36-річна сусідка Наталя завітала до нього в гості. Втім відтоді її більше ніхто не бачив.

– Жінка зникла фактично на три тижнів. З приводу її зникнення заявляв чоловік. Однак надалі зазначив, що вона могла десь поїхати з власної ініціативи, – слідчий Стрийського відділу поліції Андрій Гладій.

Першою лихе відчула дружина Миколи Михайловича. Три тижні чоловік не пускав її на поріг будинку, який нещодавно отримав у спадок. Жінка забила на сполох, до будинку збіглися люди.

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Виявилося, що чоловік весь цей час переховував у будинку тіло зниклої Наталі, яке запакував у три мішки та зшив їх між собою.

Потім зник і сам Микола Михайлович. Його згодом знайшли у бур’янах – зарізаним косою.

Слідчі не відкидають версії вбивства, але не можуть зрозуміти, як саме померла жінка. Щодо чоловіка, то схиляються до єдиного варіанта, що він сам вкоротив собі віку.

Раніше Факти ICTV писали, що в одному з сіл Варвинського району на Чернігівщині колишній АТОвець порізав ножем сусідів та своїх колишніх родичів і намагався підпалити сільраду.