В поселке Черкасской области мужчина задушил женщину эластичным бинтом на кладбище.

В Драбове Черкасской области мужчина задушил женщину на кладбище.

Женщина пошла на кладбище убирать и не вернулась домой. На следующее утро мать пошла ее искать и обнаружила только обувь.

Прибывшие на место полицейские нашли труп женщины на старой могиле.

Позже было установлено, что мужчина более часа избивал свою жертву, а потом задушил эластичным бинтом. Он раздел женщину, спрятал окровавленную одежду и положил ее на старую могилу, присыпав землей и травой.

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27-летний подозреваемый был задержан спустя несколько часов. Им оказался ранее судимый за кражи местный житель, который был знаком со своей жертвой с детства.

По словам соседки, мужчина жил на кладбище и воровал.

После убийства мужчина снял с жертвы украшения, с которыми его и поймали. Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, 2 сентября на свалке города Лозовая Харьковской области нашли тело убитой женщины.