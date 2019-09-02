На свалке города Лозовая Харьковской области утром 2 сентября нашли тело убитой женщины.
На шее женщины были резаные раны. Полиция быстро установила личность погибшей.
Ею оказалась 40-летняя жительница города Лозовая.
Вещественные доказательства изъяты.
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Правоохранители разыскивают свидетелей и выясняют обстоятельств преступления.
Решается вопрос об открытии производства по ч. 1 ст. 115 УКУ – Умышленное убийство.
Недавно под Киевом ножом в сердце убили строителя, а тело бросили в канаву возле коттеджного городка.
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