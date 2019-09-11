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Ураган Дориан: в США погибли около 50 человек

В США количество погибших в результате урагана Дориан достигло не менее 50 человек.

дориан

В результате урагана Дориан в США погибли не менее 50 человек.

Спустя неделю после начала урагана 10 тыс. багамцев с острова Абако остались без жилья.

Читайте: Как выглядит ураган Дориан – удивительное видео из космоса

Более 2 тыс. человек находятся в приютах в Нью-Провиденсе, а десятки детей переведены в новые школы.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что ураган Дориан может стать одним из самых мощных в истории.

 

Источник: New York Post

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