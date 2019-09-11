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Факти / Надзвичайні події

Ураган Доріан: у США загинули близько 50 осіб

У США кількість загиблих в результаті урагану Доріан досягла не менше 50 осіб.

дориан

В результаті урагану Доріан в США загинули не менше 50 осіб.

Через тиждень після початку урагану 10 тис. багамців з острова Абако залишилися без житла.

Читайте: Як виглядає ураган Доріан – вражаюче відео з космосу

Більше 2 тис. осіб знаходяться в притулках у Нью-Провіденсі, а десятки дітей переведені в нові школи.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що ураган Доріан може стати одних з найпотужніших в історії.

Джерело: New York Post

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