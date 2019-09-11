В Черновицкой области пограничники разоблачили место базирования мотодельтаплана, с помощью которого контрабандисты переправляли сигареты в Румынию.

За 30 км от границы с Румынией задержали четырех украинцев, которые готовили мотодельтаплан для переправки шести ящиков с сигаретами.

Неподалеку также находился ВАЗ, канистры с горючим и GPS-навигатор с заданным маршрутом полета.

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В Госпогранслужбе отмечают, что граница с Румынией остается самым активным участком по попыткам контрабандистов переместить табачные изделия, в частности с помощью малых летательных аппаратов.











“Изобретатели” мотодельтапланом переправляли сигареты в Румынию / 3 фотографии

Недавно в Черновицкой области украинским пограничникам пришлось применить оружие, чтобы остановить внедорожник, который на большой скорости прорывался к границе с Румынией.

Фото: ДПСУ