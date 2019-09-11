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Факти / Надзвичайні події

“Винахідники” мотодельтапланом переправляли сигарети в Румунію

У Чернівецькій області прикордонники викрили місце базування мотодельтаплана, за допомогою якого контрабандисти переправляли сигарети в Румунію.

"Винахідники" мотодельтапланом переправляли сигарети в Румунію

За 30 км від кордону з Румунією затримали чотирьох українців, які готували мотодельтаплан для переправлення шести ящиків з сигаретами.

Неподалік також знаходився ВАЗ, каністри з пальним та GPS-навігатор із заданим маршрутом польоту.

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У Держприкордонслужбі наголошують, що кордон з Румунією залишається найактивнішою ділянкою щодо спроб контрабандистів перемістити тютюнові вироби, зокрема за допомогою малих літальних апаратів.

  • "Винахідники" мотодельтапланом переправляли сигарети в Румунію
  • "Винахідники" мотодельтапланом переправляли сигарети в Румунію
  • "Винахідники" мотодельтапланом переправляли сигарети в Румунію
“Винахідники” мотодельтапланом переправляли сигарети в Румунію / 3 фотографии

Нещодавно в Чернівецькій області українським прикордонникам довелося застосувати зброю, щоб зупинити позашляховик, який на великій швидкості проривався до кордону з Румунією.

Фото: ДПСУ

Джерело: ДПСУ

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