У Чернівецькій області прикордонники викрили місце базування мотодельтаплана, за допомогою якого контрабандисти переправляли сигарети в Румунію.

За 30 км від кордону з Румунією затримали чотирьох українців, які готували мотодельтаплан для переправлення шести ящиків з сигаретами.

Неподалік також знаходився ВАЗ, каністри з пальним та GPS-навігатор із заданим маршрутом польоту.

Читайте: 10 років збувала речовини в мережі: затримана найбільша організація наркоторговців

У Держприкордонслужбі наголошують, що кордон з Румунією залишається найактивнішою ділянкою щодо спроб контрабандистів перемістити тютюнові вироби, зокрема за допомогою малих літальних апаратів.











“Винахідники” мотодельтапланом переправляли сигарети в Румунію / 3 фотографии

Нещодавно в Чернівецькій області українським прикордонникам довелося застосувати зброю, щоб зупинити позашляховик, який на великій швидкості проривався до кордону з Румунією.

Фото: ДПСУ