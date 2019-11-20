В Каменском Днепропетровской области задержали мужчину, который по заданию спецслужб РФ призывал в соцсетях к совершению терактов в День Достоинства и Свободы, 21 ноября.

Сотрудники СБУ установили, что жителя Каменска завербовал представитель информационной группы Сапфир, созданной ГУ Генштаба ВС России.

Мужчина согласился работать на российские спецслужбы по идеологическим соображениям.

От имени проукраинского активиста он зарегистрировался в соцсетях и накануне Дня Достоинства и Свободы начал размещать призывы к совершению террористических актов в крупных городах Украины – Киеве, Днепре, Харькове и Одессе.

– По замыслу спецслужб РФ, действия провокатора должны были создать информационный фон для дестабилизации общественно-политической ситуации в стране накануне и во время празднования, – сообщает СБУ.

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Однако специалистам удалось разоблачить замысел РФ и блокировать деятельность агента-провокатора.

Дома у мужчины изъяли компьютерную технику, на которой хранятся исчерпывающие доказательства.

Открыто производство по ст. 258-2 УКУ – Публичные призывы к совершению террористического акта. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, 21 ноября Украина отмечает День Достоинства и Свободы, объединивший два знаковых события в новейшей истории страны – Оранжевую революцию 2004 года и Революцию Достоинства 2013 года.