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Факти / Надзвичайні події

Провокатор за завданням спецслужб РФ закликав до терактів у День Гідності та Свободи

У Кам’янську Дніпропетровської області затримали чоловіка, який за завданням спецслужб РФ закликав у соцмережах до вчинення терактів у день Гідності та Свободи, 21 листопада.

Провокатор за завданням спецслужб РФ закликав до терактів

Співробітники СБУ встановили, що жителя Кам’янська завербував представник інформаційної групи Сапфір, створеної ГУ Генштабу ЗС Росії. Чоловік погодився працювати на російські спецслужби з ідеологічних міркувань.

Від імені проукраїнського активіста він зареєструвався у соцмережах і напередодні Дня Гідності та Свободи почав розміщувати заклики до скоєння терористичних актів у найбільших містах України – Києві, Дніпрі, Харкові та Одесі.

– За задумом спецслужб РФ, дії провокатора мали створити інформаційний фон для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в країні напередодні та під час святкування, – повідомляє СБУ.

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Проте фахівцям вдалося викрити задум РФ та блокувати діяльність агента-провокатора.

Вдома у чоловіка вилучили комп’ютерну техніку, на якій зберігаються вичерпні докази.

Вікрито провадження за ст. 258-2 ККУ – Публічні заклики до вчинення терористичного акту. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років.

Нагадаємо, 21 листопада Україна відзначає День Гідності та Свободи, що об’єднав дві знакові події у новітній історії країни – Помаранчеву революцію 2004 року та Революцію Гідності 2013 року.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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