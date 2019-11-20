У Кам’янську Дніпропетровської області затримали чоловіка, який за завданням спецслужб РФ закликав у соцмережах до вчинення терактів у день Гідності та Свободи, 21 листопада.
Співробітники СБУ встановили, що жителя Кам’янська завербував представник інформаційної групи Сапфір, створеної ГУ Генштабу ЗС Росії. Чоловік погодився працювати на російські спецслужби з ідеологічних міркувань.
Від імені проукраїнського активіста він зареєструвався у соцмережах і напередодні Дня Гідності та Свободи почав розміщувати заклики до скоєння терористичних актів у найбільших містах України – Києві, Дніпрі, Харкові та Одесі.
– За задумом спецслужб РФ, дії провокатора мали створити інформаційний фон для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в країні напередодні та під час святкування, – повідомляє СБУ.
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Проте фахівцям вдалося викрити задум РФ та блокувати діяльність агента-провокатора.
Вдома у чоловіка вилучили комп’ютерну техніку, на якій зберігаються вичерпні докази.
Вікрито провадження за ст. 258-2 ККУ – Публічні заклики до вчинення терористичного акту. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років.
Нагадаємо, 21 листопада Україна відзначає День Гідності та Свободи, що об’єднав дві знакові події у новітній історії країни – Помаранчеву революцію 2004 року та Революцію Гідності 2013 року.