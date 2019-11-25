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Факты / Происшествия

В Одессе отчим изнасиловал 15-летнюю девушку, пока матери не было дома

В Одессе 53-летний отчим напоил 15-летнюю падчерицу, после чего воспользовался ситуацией и изнасиловал ее.

В Одессе отчим изнасиловал 15-летнюю девушку, пока матери не было дома

В Нацполицию Одессы поступило сообщение от местной жительницы, которая рассказала, что ее родственницу изнасиловали. Именно ей пострадавшая рассказала о случившемся.

По словам 15-летней девочки, 53-летний отчим предложил ей выпить стакан вина в то время, как мать была на работе. Впоследствии она уснула.

Когда девочка проснулась, то почувствовала, что была изнасилована, пока находилась в беспомощном состоянии.

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Отчиму объявили о подозрении, сейчас он находится под стражей.

Вы за обнародование данных осужденных за педофилию?

Результаты

Правоохранители изъяли вещественные доказательства из дома, где живет семья и отправили их на экспертизу. Пострадавшую осмотрели врачи.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 152 УК Украины (Изнасилование).

Факты ICTV также писали о том, что в Днепропетровской области 35-летний мужчина изнасиловал 13-летнюю девочку пока ее матери не было дома.

Источник: Нацполиция

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