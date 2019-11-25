В Одесі 53-річний вітчим напоїв 15-річну пасербицю, після чого скористався ситуацією і зґвалтував її.
У Нацполіцію Одеси надійшло повідомлення від місцевої жительки, яка розповіла, що її родичку зґвалтували. Саме їй постраждала розповіла про те, що трапилося.
За словами 15-річної дівчинки, 53-річний вітчим запропонував їй випити склянку вина в той час, як мати була на роботі. Згодом вона заснула.
Коли дівчинка прокинулася, то відчула, що була зґвалтована, доки перебувала у безпорадному стані.
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Вітчиму оголосили про підозру, наразі він знаходиться під вартою.
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Правоохоронці вилучили речові докази з дому, де живе сім’я і відправили їх на експертизу. Постраждалу оглянули лікарі.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 152 КК України (Зґвалтування).
Факти ICTV також писали про те, що у Дніпропетровській області 35-річний чоловік зґвалтував 13-річну дівчинку поки її матері не було вдома.