PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

В Одесі вітчим зґвалтував 15-річну дівчину, поки матері не було вдома

В Одесі 53-річний вітчим напоїв 15-річну пасербицю, після чого скористався ситуацією і зґвалтував її.

В Одесі вітчим зґвалтував 15-річну дівчину, поки матері не було вдома

У Нацполіцію Одеси надійшло повідомлення від місцевої жительки, яка розповіла, що її родичку зґвалтували. Саме їй постраждала розповіла про те, що трапилося.

За словами 15-річної дівчинки, 53-річний вітчим запропонував їй випити склянку вина в той час, як мати була на роботі. Згодом вона заснула.

Коли дівчинка прокинулася, то відчула, що була зґвалтована, доки перебувала у безпорадному стані.

Читайте: У Миколаєві дідусь зґвалтував п’ятирічну онуку

Вітчиму оголосили про підозру, наразі він знаходиться під вартою.

Ви за оприлюднення даних засуджених за педофілію?

Результати

Правоохоронці вилучили речові докази з дому, де живе сім’я і відправили їх на експертизу. Постраждалу оглянули лікарі.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 152 КК України (Зґвалтування).

Факти ICTV також писали про те, що у Дніпропетровській області 35-річний чоловік зґвалтував 13-річну дівчинку поки її матері не було вдома.

Джерело: Нацполіція

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Авария танкера Делфи в Одессе
Аварія танкера Delfi: поліція порушила кримінальну справу
Танкер Делфі зазнає лиха в Одесі: всі подробиці
Танкер Делфі зазнає лиха в Одесі: всі подробиці
Авария танкера Делфи в Одессе
Аварія танкера Делфі в Одесі: забруднення води у 53 рази перевищує норму
Аеропорт Одеса закрили до ночі через турецький Boeing
Аеропорт Одеса закрили до ночі через турецький Boeing
Аварія танкера Делфі в Одесі: екіпаж евакуювали
Аварія танкера Делфі в Одесі: екіпаж евакуювали
Немовля
В Одесі однорічна дитина отруїлася наркотиками – мати втекла
Візитівка міста розвалюється на очах. Чому восьмий рік не працює готель Одеса
Візитівка міста розвалюється на очах. Чому восьмий рік не працює готель Одеса
Відпало колесо: в Одесі здійснив аварійну посадку літак з пасажирами
Відпало колесо: в Одесі здійснив аварійну посадку літак з пасажирами
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка