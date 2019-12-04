В Киеве задержали двух руководителей среднего звена Национальной академии аграрных наук Украины, требовавших у бизнесмена взятку за поставки сельхозпродукции во время госзакупок.
СБУ установила, что должностные лица НААН требовали от коммерсанта более $50 тыс. так называемого отката за поставку зерновых на госпредприятия, которые входят в сферу управления академии.
Их задержали при получении одной из частей взятки.
Читайте: В Киеве врача областного онкодиспансера задержали на $2 тыс. взятки
Правоохранители также установили, что чиновники предлагали бизнесмену за $1 млн должность руководителя одного из подконтрольных академии предприятий.
Следственные действия продолжаются.
Два руководителя Нацакадемии аграрных наук требовали $50 тыс. взятки / 5 фотографий
Напомним, 3 октября на взятке в $20 тыс. задержан заведующий отделом трансплантации и хирургии печени Национального института трансплантологии имени Шалимова.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+