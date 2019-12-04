В Киеве задержали двух руководителей среднего звена Национальной академии аграрных наук Украины, требовавших у бизнесмена взятку за поставки сельхозпродукции во время госзакупок.

СБУ установила, что должностные лица НААН требовали от коммерсанта более $50 тыс. так называемого отката за поставку зерновых на госпредприятия, которые входят в сферу управления академии.

Их задержали при получении одной из частей взятки.

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Правоохранители также установили, что чиновники предлагали бизнесмену за $1 млн должность руководителя одного из подконтрольных академии предприятий.

Следственные действия продолжаются.



















Два руководителя Нацакадемии аграрных наук требовали $50 тыс. взятки / 5 фотографий

Напомним, 3 октября на взятке в $20 тыс. задержан заведующий отделом трансплантации и хирургии печени Национального института трансплантологии имени Шалимова.