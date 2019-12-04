У Києві затримали двох керівників середньої ланки Національної академії аграрних наук України, що вимагали у бізнесмена хабар за поставки сільгосппродукції під час держзакупівель.
СБУ встановила, що посадовці НААН вимагали від комерсанта понад $50 тис. так званого відкату за постачання зернових на держпідприємства, що входять до сфери управління академії.
Їх затримали під час отримання однієї з частин хабара.
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Правоохоронці також встановили, що чиновники пропонували бізнесмену за $1 млн посаду керівника одного з підконтрольних академії підприємств.
Слідчі дії тривають.
Два керівники Нацакадемії аграрних наук вимагали $50 тис. хабара / 5 фотографий
Нагадаємо, 3 жовтня на хабарі в $20 тис. затриманий завідувач відділом трансплантації та хірургії печінки Національного інституту трансплантології імені Шалімова.
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