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Факти / Надзвичайні події

Два керівники Нацакадемії аграрних наук вимагали $50 тис. хабара

У Києві затримали двох керівників середньої ланки Національної академії аграрних наук України, що вимагали у бізнесмена хабар за поставки сільгосппродукції під час держзакупівель.

Два керівника Нацакадемії аграрних наук вимагали $50 тис. хабара

СБУ встановила, що посадовці НААН вимагали від комерсанта понад $50 тис. так званого відкату за постачання зернових на держпідприємства, що входять до сфери управління академії.

Їх затримали під час отримання однієї з частин хабара.

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Правоохоронці також встановили, що чиновники пропонували бізнесмену за $1 млн посаду керівника одного з підконтрольних академії підприємств.

Слідчі дії тривають.

  • Два керівника Нацакадемії аграрних наук вимагали $50 тис. хабара
  • Два керівника Нацакадемії аграрних наук вимагали $50 тис. хабара
  • Два керівника Нацакадемії аграрних наук вимагали $50 тис. хабара
  • Два керівника Нацакадемії аграрних наук вимагали $50 тис. хабара
  • Два керівника Нацакадемії аграрних наук вимагали $50 тис. хабара
  • Два керівника Нацакадемії аграрних наук вимагали $50 тис. хабара
  • Два керівника Нацакадемії аграрних наук вимагали $50 тис. хабара
  • Два керівника Нацакадемії аграрних наук вимагали $50 тис. хабара
  • Два керівника Нацакадемії аграрних наук вимагали $50 тис. хабара
  • Два керівника Нацакадемії аграрних наук вимагали $50 тис. хабара
Два керівники Нацакадемії аграрних наук вимагали $50 тис. хабара / 5 фотографий

Нагадаємо, 3 жовтня на хабарі в $20 тис. затриманий завідувач відділом трансплантації та хірургії печінки Національного інституту трансплантології імені Шалімова.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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