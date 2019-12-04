13:02 -

Площадь пожара ориентировочно составляет 2000 м². Работы по эвакуации людей уже завершили. В результате пожара пострадали 12 человек, из них четверо пожарных. Умерла одна из пострадавших – преподаватель колледжа, 1976 года рождения.

По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, пока не могут установить связь с четырьмя людьми.

Всего в здании училось и работало примерно 400 человек.

В результате пожара пострадали 13 человек, в том числе пятеро пожарных.