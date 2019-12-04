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Факты / Происшествия
Пожар в Одессе: горит колледж, не менее 19 пострадавших

В здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, которое является памятником архитектуры, возник пожар. Эвакуация завершена, пострадали 19 человек, в том числе пять пожарных и семеро несовершеннолетних. Спасатели подтвердили гибель 33-летней женщины.

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Прямая трансляция
14:46 - 04 декабря

В соцсетях пишут, что в Одессе большие пробки из-за пожара, хотя движение городского транспорта в районе колледжа возобновлено.

Пожежа в Одесі

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14:40 - 04 декабря

Причиной пожара могла стать старая проводка, которую не меняли более 50 лет. Однако в ГСЧС пока не озвучивают никаких версий.

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14:25 - 04 декабря

По неподтвержденным данным, в больницах скончались еще два человека.

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14:21 - 04 декабря

СМИ публикуют список госпитализированных студентов

Детская областная клиническая больница:

  • Чернявская Кристина Викторовна, 2002 г.р.
  • Савельева Юлия Васильевна, 2002 г.р.
  • Свердленко Софья Валерьевна, 2002 г.р
  • Куртеева Мария Игоревна, 2003 г.р.
  • Бахчиванжи Елена Васильевна, 2003 г.р.
  • Басс Анна Сергеевна, 2003 г.р.

 

Городская детская клиническая больница №3:

  • Беркатюк Виктория Андреевна, 2003 г.р.
  • Новицкий Юрий Владимирович, 2004 г.р.
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14:09 - 04 декабря

По данным ГСЧС, в результате пожара пострадали 14 человек, в том числе шестеро пожарных.

Также спасатели подтвердили гибель 33-летней женщины, которая умерла в больнице.

Ликвидация пожара продолжается.

Пожежа в Одесі

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13:47 - 04 декабря
Фото с места пожара в Одессе

Пожежа в Одесі

Пожежа в Одесі

Пожежа в Одесі

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13:02 - 04 декабря

Площадь пожара ориентировочно составляет 2000 м². Работы по эвакуации людей уже завершили. В результате пожара пострадали 12 человек, из них четверо пожарных. Умерла одна из пострадавших – преподаватель колледжа, 1976 года рождения.

По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, пока не могут установить связь с четырьмя людьми.

Всего в здании училось и работало примерно 400 человек.

В результате пожара пострадали 13 человек, в том числе пятеро пожарных.

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11:55 - 04 декабря

Сейчас площадь пожара составляет около 2 тыс. кв. м, также существует угроза распространения огня.

С колледжа уже эвакуированы более 40 человек, а в лечебные учреждения госпитализированы девять человек.

В скорой уточнили, что пострадавших 12.

Пожежа в Одесі

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11:32 - 04 декабря
Видео пожара



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11:20 - 04 декабря

Пожар в Одессе на улице Троицкой, 25, где размещается колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, начался около 10.00.

Возгорание возникло на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса.

Ориентировочная площадь пожара – 700 кв. м.

К его тушению привлечены 65 человек личного состава и 16 единиц техники.

Информация о пострадавших уточняется, однако СМИ пишут, что они есть. По разным данным, их до десяти.

В частности, очевидцы говорят, что якобы две девочки выпрыгнули из окон, вероятно, пятого этажа.

В пресс-службе горсовета подтверждают госпитализацию двух пострадавших в результате пожара.

Из-за пожара не ходят троллейбусы.

Пожежа в Одесі

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