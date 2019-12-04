В здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, которое является памятником архитектуры, возник пожар. Эвакуация завершена, пострадали 19 человек, в том числе пять пожарных и семеро несовершеннолетних. Спасатели подтвердили гибель 33-летней женщины.
В соцсетях пишут, что в Одессе большие пробки из-за пожара, хотя движение городского транспорта в районе колледжа возобновлено.
Причиной пожара могла стать старая проводка, которую не меняли более 50 лет. Однако в ГСЧС пока не озвучивают никаких версий.
По неподтвержденным данным, в больницах скончались еще два человека.
СМИ публикуют список госпитализированных студентов
Детская областная клиническая больница:
- Чернявская Кристина Викторовна, 2002 г.р.
- Савельева Юлия Васильевна, 2002 г.р.
- Свердленко Софья Валерьевна, 2002 г.р
- Куртеева Мария Игоревна, 2003 г.р.
- Бахчиванжи Елена Васильевна, 2003 г.р.
- Басс Анна Сергеевна, 2003 г.р.
Городская детская клиническая больница №3:
- Беркатюк Виктория Андреевна, 2003 г.р.
- Новицкий Юрий Владимирович, 2004 г.р.
По данным ГСЧС, в результате пожара пострадали 14 человек, в том числе шестеро пожарных.
Также спасатели подтвердили гибель 33-летней женщины, которая умерла в больнице.
Ликвидация пожара продолжается.
Площадь пожара ориентировочно составляет 2000 м². Работы по эвакуации людей уже завершили. В результате пожара пострадали 12 человек, из них четверо пожарных. Умерла одна из пострадавших – преподаватель колледжа, 1976 года рождения.
По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, пока не могут установить связь с четырьмя людьми.
Всего в здании училось и работало примерно 400 человек.
В результате пожара пострадали 13 человек, в том числе пятеро пожарных.
Сейчас площадь пожара составляет около 2 тыс. кв. м, также существует угроза распространения огня.
С колледжа уже эвакуированы более 40 человек, а в лечебные учреждения госпитализированы девять человек.
В скорой уточнили, что пострадавших 12.
Пожар в Одессе на улице Троицкой, 25, где размещается колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, начался около 10.00.
Возгорание возникло на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса.
Ориентировочная площадь пожара – 700 кв. м.
К его тушению привлечены 65 человек личного состава и 16 единиц техники.
Информация о пострадавших уточняется, однако СМИ пишут, что они есть. По разным данным, их до десяти.
В частности, очевидцы говорят, что якобы две девочки выпрыгнули из окон, вероятно, пятого этажа.
В пресс-службе горсовета подтверждают госпитализацию двух пострадавших в результате пожара.
Из-за пожара не ходят троллейбусы.