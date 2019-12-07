Пожежа в Одесі на Троїцькій: п’ятеро загиблих, 31 людина постраждала

Пожежа в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на Троїцькій, 25 розпочалася 4 грудня близько 10.00. Займання сталося на третьому поверсі шестиповерхового будинку.

Станом на 7 грудня відомо про 5 жертв, 31 постраждалого. Рятувальники продовжують шукати 10 осіб під завалами.