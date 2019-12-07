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Факти / Надзвичайні події
Пожежа в Одесі на Троїцькій: п’ятеро загиблих, 31 людина постраждала

Пожежа в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на Троїцькій, 25 розпочалася 4 грудня близько 10.00. Займання сталося на третьому поверсі шестиповерхового будинку.

Станом на 7 грудня відомо про 5 жертв, 31 постраждалого. Рятувальники продовжують шукати 10 осіб під завалами.

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08:43 - 07 грудня

У ніч на суботу рятувальники виявили ще одне тіло під час розбору завалів, повідомила ДСНС. Загалом у результаті пожежі загинули 5 осіб.

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19:10 - 06 грудня

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18:48 - 06 грудня

Рятувальники витягнули ще одне тіло. Жінка.

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18:37 - 06 грудня
За даними на 17.00, 18 постраждалих виписані з лікарень.

Нині в стаціонарах лікарень Одеси перебувають 11 осіб. Серед них – шість співробітників ДСНС, а також три студента і два співробітники коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

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18:35 - 06 грудня

У селі Новомиколаївка Кілійського району поховали 17-річну Ксенію Бабенко, яка загинула під час пожежі в одеському коледжі.

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16:59 - 06 грудня

Станом на 15.30 6 грудня під час розбирання завалів виявлено тіла ще 2 загиблих осіб.

Постраждало 30 осіб (в лікарнях залишається 18 осіб, 6 грудня виписано 8 осіб).

За інформацією Національної поліції доля 11 осіб залишається невідомою, проводяться заходи щодо встановлення їх ймовірного місця знаходження.

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16:52 - 06 грудня

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16:44 - 06 грудня

Стать знайденого тіла встановлено – це чоловік.

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16:11 - 06 грудня

Для рятувальних робіт на Троїцькій, 25 залучали кінологів. Однак в таких умовах собаки працювати не можуть.

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15:39 - 06 грудня

Очевидці з місця подій повідомляють, що винесли ще одне тіло. 

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