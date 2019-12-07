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Пожежа в Одесі на Троїцькій: п’ятеро загиблих, 31 людина постраждала
Пожежа в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на Троїцькій, 25 розпочалася 4 грудня близько 10.00. Займання сталося на третьому поверсі шестиповерхового будинку.
Станом на 7 грудня відомо про 5 жертв, 31 постраждалого. Рятувальники продовжують шукати 10 осіб під завалами.
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08:43
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07 грудня
У ніч на суботу рятувальники виявили ще одне тіло під час розбору завалів, повідомила ДСНС. Загалом у результаті пожежі загинули 5 осіб.
18:48
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06 грудня
Рятувальники витягнули ще одне тіло. Жінка.
18:37
-
06 грудня
За даними на 17.00, 18 постраждалих виписані з лікарень.
Нині в стаціонарах лікарень Одеси перебувають 11 осіб. Серед них – шість співробітників ДСНС, а також три студента і два співробітники коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.
18:35
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06 грудня
У селі Новомиколаївка Кілійського району поховали 17-річну Ксенію Бабенко, яка загинула під час пожежі в одеському коледжі.
16:59
-
06 грудня
Станом на 15.30 6 грудня під час розбирання завалів виявлено тіла ще 2 загиблих осіб.
Постраждало 30 осіб (в лікарнях залишається 18 осіб, 6 грудня виписано 8 осіб).
За інформацією Національної поліції доля 11 осіб залишається невідомою, проводяться заходи щодо встановлення їх ймовірного місця знаходження.
16:44
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06 грудня
Стать знайденого тіла встановлено – це чоловік.
16:11
-
06 грудня
Для рятувальних робіт на Троїцькій, 25 залучали кінологів. Однак в таких умовах собаки працювати не можуть.
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15:39
-
06 грудня
Очевидці з місця подій повідомляють, що винесли ще одне тіло.
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