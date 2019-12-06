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Факты / Происшествия
Пожар в Одессе на Троицкой: двое погибших, 32 пострадавших, 13 ищут

Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на Троицкой, 25 началась 4 декабря около 10.00. Возгорание произошло на третьем этаже шестиэтажного дома.

Сейчас есть 32 пострадавших, семь человек после оказания медицинской помощи покинули медицинские учреждения. Поиск 13 человек продолжается

В результате пожара погибла 17-летняя студентка. 5 декабря вечером специалистам удалось найти тело женщины.

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10:42 - 06 декабря

Начальник следственного управления ГУНП Сергей Шайхет сообщил, что поиск пропавших осложняется тем, что пожар еще не полностью потушен. Около часа назад наблюдалось возгорание.

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10:18 - 06 декабря

Кабинет министров создал правительственную комиссию по расследованию причин пожара в Одессе.

– Она должна предоставить помощь семьям пострадавших и установить причины пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, – сообщили в пресс-службе МВД.

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09:56 - 06 декабря

По состоянию на 9.00 спасателям удалось разобрать 200 кв. м завалов. Однако никого из без вести пропавших не нашли.

На месте происшествия продолжают работать около 100 сотрудников ГСЧС.

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09:53 - 06 декабря

5 декабря двое студентов колледжа обратились в поликлинику. Таким образом, количество пострадавших от пожара возросло до 32 человек.

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22:00 - 05 декабря

Поисково-спасательную операцию в Одесском колледже будут проводить круглосуточно.

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21:03 - 05 декабря

Один человек, который значился как пропавший при пожаре на Троицкой, нашелся целым и невредимым. Это женщина по имени Руслана. С ней все хорошо. В день пожара ее не было в здании.

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20:37 - 05 декабря

Правоохранители подтверждили обнаружение тела женщины под обломками конструкций сгоревшего корпуса Одесского колледжа.

– Сейчас зафиксирован 31 пострадавший, семь человек после оказания медицинской помощи покинули медицинские учреждения, – говорится в сообщении.

Также в Нацполиции отмечают, что полицейские установили местонахождение женщины, с которой была потеряна связь и она считалась пропавшей. Сейчас с ней все в порядке.

– Поиск 13 человек продолжается, – добавили в ведомства.

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20:15 - 05 декабря
Под обломками нашли тело жертвы

Только что специалистам удалось найти тело взрослой женщины.

Останки сфотографировали и их расположение нанесли на схему, после чего изъяли на судебно-медицинскую экспертизу.

Личность погибшей гражданки пока не установили.

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19:29 - 05 декабря

По словам начальника регионального управления ГСЧС Виктора Федорчака, спасатели расчистили подвал в правой части сгоревшего здания. Согласно чертежам БТИ, в левой части тоже есть подвал, но спасатели не могут найти вход в него, пишет Думская.

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19:07 - 05 декабря

Специалисты Одесской государственной академии строительства и архитектуры, обследовавшие сгоревшее здание, пришли к выводу, что его еще можно восстановить, пишет Думская.

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