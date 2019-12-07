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Факты / Происшествия
Пожар в Одессе на Троицкой: пятеро погибших, 31 человек пострадал

Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на Троицкой, 25 началась 4 декабря около 10.00. Возгорание произошло на третьем этаже шестиэтажного дома.

По состоянию на 7 декабря известно про 5 жертв, 31 пострадавшего. Спасатели продолжают искать 10 человек под завалами.

 

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08:43 - 07 декабря

В ночь на субботу, 7 декабря, спасатели обнаружили еще одно тело в ходе разбора завалов, сообщила ГСЧС. Всего в результате пожара погибло 5 человек.

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19:10 - 06 декабря

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18:48 - 06 декабря

Спасатели вытащили еще одно тело. Женщина.

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18:37 - 06 декабря
По данным на 17.00, 18 пострадавших выписаны из больниц.

В настоящее время в стационарах больниц Одессы находятся 11 человек. Среди них — шесть сотрудников ГСЧС, а также три студента и два сотрудника колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

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18:35 - 06 декабря

В селе Новониколаевка Килийского района похоронили 17-летнюю Ксению Бабенко, погибшую во время пожара в одесском колледже.

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16:59 - 06 декабря

По состоянию на 15.30 6 декабря во время разбора завалов обнаружены тела еще 2 погибших.

Пострадало 30 человек (в больницах остается 18 человек, 6 декабря выписано 8 человек).

По информации Национальной полиции судьба 11 человек остается неизвестной, проводятся мероприятия по установлению их вероятного места нахождения.

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16:52 - 06 декабря

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16:44 - 06 декабря

Пол найденного тела установлено – это мужчина.

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16:11 - 06 декабря

Для спасательных работ на Троицкой, 25 привлекали кинологов. Однако в таких условиях собаки работать не могут.

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15:39 - 06 декабря

Очевидцы с места событий сообщают, что вынесли еще одно тело. 

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