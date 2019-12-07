16:59 -

По состоянию на 15.30 6 декабря во время разбора завалов обнаружены тела еще 2 погибших.

Пострадало 30 человек (в больницах остается 18 человек, 6 декабря выписано 8 человек).

По информации Национальной полиции судьба 11 человек остается неизвестной, проводятся мероприятия по установлению их вероятного места нахождения.