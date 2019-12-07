PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Декабрь, 07 в 8:47
Пожар в Одессе на Троицкой: пятеро погибших, 31 человек пострадал
Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на Троицкой, 25 началась 4 декабря около 10.00. Возгорание произошло на третьем этаже шестиэтажного дома.
По состоянию на 7 декабря известно про 5 жертв, 31 пострадавшего. Спасатели продолжают искать 10 человек под завалами.
С начала
С конца
Прямая трансляция
0 новых сообщений
08:43
-
07 декабря
В ночь на субботу, 7 декабря, спасатели обнаружили еще одно тело в ходе разбора завалов, сообщила ГСЧС. Всего в результате пожара погибло 5 человек.
18:48
-
06 декабря
Спасатели вытащили еще одно тело. Женщина.
18:37
-
06 декабря
По данным на 17.00, 18 пострадавших выписаны из больниц.
В настоящее время в стационарах больниц Одессы находятся 11 человек. Среди них — шесть сотрудников ГСЧС, а также три студента и два сотрудника колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
18:35
-
06 декабря
В селе Новониколаевка Килийского района
похоронили 17-летнюю Ксению Бабенко, погибшую во время пожара в одесском колледже.
16:59
-
06 декабря
По состоянию на 15.30
6 декабря во время разбора завалов обнаружены тела еще 2 погибших.
Пострадало 30 человек (в больницах остается 18 человек, 6 декабря выписано 8 человек).
По информации Национальной полиции
судьба 11 человек остается неизвестной, проводятся мероприятия по установлению их вероятного места нахождения.
16:44
-
06 декабря
Пол найденного тела установлено – это мужчина.
16:11
-
06 декабря
Для спасательных работ на Троицкой, 25 привлекали кинологов. Однако в таких условиях собаки работать не могут.
15:39
-
06 декабря
Очевидцы с места событий сообщают, что вынесли еще одно тело.
Вверх
Вверх
Следующий материал
X