В РФ 13-летний мальчик с ДЦП неделю умирал рядом с трупом матери

В Можге в России 13-летний мальчик с ДЦП умер после того, как неделю провел в квартире рядом с телом умершей матери.

6 декабря в одной из квартир Можги был обнаружен труп женщины и ее 13-летнего сына.

Мать-одиночка умерла от хронического заболевания, когда находилась дома с сыном.

Ребенок страдал тяжелой формой ДЦП и эпилепсией. Он не мог говорить, поэтому пытался шумом привлечь внимание соседей, но те ничего не слышали.

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Спустя какое-то время мальчик смог выбраться на коляске на кухню. Он открыл кран, чтобы попить воды, но упал. Вода потекла через край раковины, затопив кухню, но этого никто не заметил, потому что квартира находилась на первом этаже. Вода затопила подвал.

По предварительной версии, ребенок умер от переохлаждения.

Обстоятельства выясняют следователи.

Напомним, 11 ноября в Москве с девятого этажа выбросилась мать с двумя детьми. Вероятно, что причиной такого поступка стала послеродовая депрессия женщины.

Источник: Udm-info.ru