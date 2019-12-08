У РФ 13-річний хлопчик з ДЦП тиждень помирав поруч з трупом матері

У Можзі в Росії 13-річний хлопчик з ДЦП помер після того, як тиждень провів у квартирі поруч з тілом померлої матері.

6 грудня в одній з квартир Можги був виявлений труп жінки і її 13-річного сина.

Мати-одиначка померла від хронічного захворювання, коли перебувала вдома з сином.

Дитина страждала важкою формою ДЦП і епілепсією. Хлопчик не міг говорити, тому намагався шумом привернути увагу сусідів, але ті нічого не чули.

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Через якийсь час він зміг вибратися на візку на кухню. Хлопчик відкрив кран, щоб попити води, але впав. Вода потекла через край раковини, затопивши кухню, але цього ніхто не помітив, тому що квартира знаходилася на першому поверсі. Вода затопила підвал.

За попередньою версією, дитина померла від переохолодження.

Обставини з’ясовують слідчі.

Нагадаємо, 11 листопада в Москві з дев’ятого поверху викинулася мати з двома дітьми. Ймовірно, що причиною такого вчинку стала післяпологова депресія жінки.

Джерело: Udm-info.ru