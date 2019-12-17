Бунт в СИЗО Кропивницкого: пострадала одна сотрудница

В следственном изоляторе Кропивницкого 16 декабря один из заключенных пытался организовать бунт, напав на сотрудницу.

В администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Украины рассказали подробности бунта заключенных в СИЗО Кропивницкого.

Установлено, что заключенный М. напал на сотрудницу, угрожал ей и семье физической расправой и нанес телесные повреждения. Сейчас ее состояние оценивается как удовлетворительное.

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Когда в СИЗО прибыли сотрудники полиции и прокуратуры, он отказался от письменных объяснений, обругал правоохранителей, вел себя агрессивно и подстрекал других заключенных к групповому неповиновению.

– Заключенные других камер учреждения поддержали призыв и начали стучать в дверь, пытались повредить камерный инвентарь, – говорится в заявлении.

Для стабилизации оперативной обстановки в СИЗО объявили общий сбор персонала и приняли первоочередные меры. При этом специальные средства и физическая сила к заключенным не применялись.

На данный момент ситуация в изоляторе под контролем.

Напомним, 27 мая в Одессе прошли беспорядки в Южной исправительной колонии общего режима. Бунт произошел из-за неудовлетворительных условий содержания заключенных.