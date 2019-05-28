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Бунт в одесской колонии: почему заключенные устроили протест

В одесской колонии №51 заключенные устроили бунт и подожгли здание исправительного учреждения.

Бунт в одесской колонии: почему заключенные устроили протест

Бунт в одесской колонии №51 произошел из-за неудовлетворительных условий содержания заключенных.

Супруга одного из заключенных Наталья Портореску рассказала, что узники накануне написали письмо в прокуратуру с жалобой. После этого их начали избивать.

– Они выложили фотографии так, как они живут. Каша с глистами, с червяками, никакого мяса нет. Перемолотая тушенка из сухожилий и ребер. Из-за этого их приехали прессовать, – рассказал активист Богдан Ополиник.

Руководство колонии настаивает на том, что заключенным не нравятся плановые обыски в бараках.

– Проблема в том, что кормили плохо. Вызвали несколько людей на вахту, начали избивать. После того, как люди не захотели, чтобы их избивали, вызвали ОМОН, просто поломали людям руки и ноги. Убитых нет. Есть просто люди с поломанных руками и ногами. Их просто там забивают. Естественно, они забаррикадировались, чтобы защищаться. Подожгли все, что только можно поджечь, чтобы только привлечь ваше внимание, – рассказал пришедший поддержать заключенных Стас Домбровский.

В конце концов, восстание удалось подавить. Мятежников теперь обещают вычислить и наказать.

Заключенным, устроившим бунт, могут добавить еще по 10 лет лишения свободы.

Напомним, из-за беспорядков в Одессе, которое начали заключенные колонии №51 полиция открыла уголовное производство.

Фото: Думская

Источник: Надзвичайні новини

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