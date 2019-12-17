В селе под Киевом мужчину подозревают в изнасиловании 14-летней племянницы.

По версии полиции, мужчина сначала напоил несовершеннолетнюю племянницу, а потом заставил заниматься с ним сексом, и все это якобы видел через окно младший брат девочки.

Он и рассказал об этом матери по телефону, потому что женщина была на работе в другом районе.

Когда полицейские приехали на место, оба спали в разных кроватях. Девочка была очень пьяная.

Подозреваемого забрали в полицию, а его племянницу – в больницу. Он клянется, что не трогал племянницу – она ​​сама пьяная лезла к нему.

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Мужчина считает, что его подставили, чтобы отобрать дом. Они с сестрой живут в разных домах, но в одном дворе.

В селе говорят, что девочка любит шумные компании, где можно выпить и покурить. Матери часто нет дома – работает, чтобы прокормить двоих детей.

Чтобы удостовериться, что дядя действительно изнасиловал племянницу, проведут еще ряд экспертиз. На время следствия суд арестовал мужчину.

Недавно в Одессе 53-летний отчим напоил 15-летнюю падчерицу, после чего воспользовался ситуацией и изнасиловал ее.