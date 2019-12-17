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Факты / Происшествия

В Киеве чиновники приобрели для военных самолетов поддельные детали

В Киеве правоохранители разоблачили чиновников, которые приобрели для военных самолетов устаревшее и поддельное оборудование.

В Киеве чиновники приобрели для военных самолетов поддельные детали

Служба безопасности Украины разоблачила столичных чиновников, организовавших схему по хищению средств государственного бюджета, предназначенных для нужд ВСУ.

Они приобрели у представителей коммерческой структуры устаревшее и поддельное оборудование для ремонта военных самолетов. Закупку продукции, в том числе технологических составляющих систем жизнеобеспечения, осуществляли по завышенным ценам и оформляли ее как новую.

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Во время обысков правоохранители обнаружили в служебных помещениях госучреждения контрафактные и устаревшие комплектующие к авиационной технике на сумму более 15 млн грн.

Такое оборудование могло стать причиной для чрезвычайной ситуации.

Виновных ждет наказание по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Ранее Факты ICTV писали, что  в Киеве задержали двух руководителей среднего звена Национальной академии аграрных наук Украины, требовавших у бизнесмена взятку за поставки сельхозпродукции во время госзакупок.

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