Насиловал 30 лет: во Франции врача обвиняют в домогательствах к 350 детям

Французкого хирурга подозревают в домогательствах и изнасиловании около 350 детей.

Во Франции хирурга Жоэля Лу Скуарнека подозревают в домогательствах и изнасиловании около 350 детей на протяжении 30 лет.

– На сегодня количество потенциальных жертв выросло до 349 человек, однако по некоторым из этих фактов уже истек срок давности. 229 человек уже дали показания, 197 из них подали жалобу, – заявила прокурор города Лорьян Лорелин Пейрефит.

Расследование дела 68-летнего хирурга началось в 2017 году. Все началось из-за того, что его 6-летняя соседка рассказала матери о том, что он ее домогался и подверг насилию сексуального характера.

Читайте: Посла США Сондленда обвинили в сексуальных домогательствах

Во время допроса Ле Скуарнек признался еще в нескольких эпизодах в отношении двух своих племянниц.

Однако при обыске в его квартире нашли папки с записями, в которых содержались данные около 200 детей и описания действий сексуального характера. В большинстве случаев события происходили в больницах, где он работал, начиная с 80-х годов прошлого столетия.

Он находится под стражей, а в марте следующего года его будут судить по обвинению в домогательствах.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве педофила приговорили к 6 годам лишения свободы. Мужчина развращал свою трехлетнюю дочь.

Источник: Franceinfo