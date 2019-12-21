PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Насиловал 30 лет: во Франции врача обвиняют в домогательствах к 350 детям

Французкого хирурга подозревают в домогательствах и изнасиловании около 350 детей.

Насиловал 30 лет: во Франции врача обвиняют в домогательствах к 350 детям

Во Франции хирурга Жоэля Лу Скуарнека подозревают в домогательствах и изнасиловании около 350 детей на протяжении 30 лет.

– На сегодня количество потенциальных жертв выросло до 349 человек, однако по некоторым из этих фактов уже истек срок давности. 229 человек уже дали показания, 197 из них подали жалобу, – заявила прокурор города Лорьян Лорелин Пейрефит.

Расследование дела 68-летнего хирурга началось в 2017 году. Все началось из-за того, что его 6-летняя соседка рассказала матери о том, что он ее домогался и подверг насилию сексуального характера.

Читайте: Посла США Сондленда обвинили в сексуальных домогательствах

Во время допроса Ле Скуарнек признался еще в нескольких эпизодах в отношении двух своих племянниц.

Однако при обыске в его квартире нашли папки с записями, в которых содержались данные около 200 детей и описания действий сексуального характера. В большинстве случаев события происходили в больницах, где он работал, начиная с 80-х годов прошлого столетия.

Он находится под стражей, а в марте следующего года его будут судить по обвинению в домогательствах.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве педофила приговорили к 6 годам лишения свободы. Мужчина развращал свою трехлетнюю дочь.

Источник: Franceinfo

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Обнаженное тело лежало на берегу озера: в Киеве нашли мертвой тренера по фитнесу
Обнаженное тело лежало на берегу озера: в Киеве нашли мертвой тренера по фитнесу
В Кривом Роге работники Дворца культуры напали на ребенка из-за самоката
В Кривом Роге работники Дворца культуры напали на ребенка из-за самоката
В Украине создадут реестр педофилов – закон
В Украине создадут реестр педофилов – закон
Развращал трехлетнюю дочь: в Киеве педофила приговорили к 6 годам тюрьмы
Развращал трехлетнюю дочь: в Киеве педофила приговорили к 6 годам тюрьмы
Угостил сладостями и отвел за дом: пенсионер задержан за растление 7-летней девочки
Угостил сладостями и отвел за дом: пенсионер задержан за растление 7-летней девочки
На Черниговщине столкнулись грузовик и автобус: трое погибших, 15 пострадавших
На Черниговщине столкнулись грузовик и автобус: трое погибших, 15 пострадавших
Баптисте Валетте
Голкипера Нанси арестовали по подозрению в изнасиловании
У Києві водолази дістали з озера тіло чоловіка
В Киеве водолазы достали из озера тело мужчины
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка