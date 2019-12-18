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Развращал трехлетнюю дочь: в Киеве педофила приговорили к 6 годам тюрьмы

В Киеве педофила приговорили к 6 годам лишения свободы. Мужчина развращал свою трехлетнюю дочь.

Развращал трехлетнюю дочь: в Киеве педофила приговорили к 6 годам тюрьмы

В Киеве мужчина осужден к 6 годам лишения свободы за растление трехлетней дочери. Приговором Дарницкого районного суда Киева мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 156 УК Украины.

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57-летний житель Ровенской области, пользуясь доверием и беспомощным состоянием трехлетней дочери, совершил в отношении нее развратные действия.

Ранее Факты ICTV писали, что в Ровенской области мужчина, который изнасиловал 10-летнюю девочку, обжаловал приговор суда и уже через 4,5 года может оказаться на свободе.

Источник: Прокуратура Киева

Фото: Dreamstime

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