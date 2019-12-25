PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

На Днепропетровщине семь пациентов пострадали из-за наркоза, один человек умер

В Каменском Днепропетровской области семь пациентов больницы пострадали из-за некачественного наркоза, один из них умер.

наркоз

В больнице Каменского женщина умерла от некачественного наркоза.

В период с 17 по 19 декабря в больнице во время хирургических операций использовался медицинский наркоз от которого пострадали семь пациентов.

Читайте: Не мог пошевелиться и дышать: британец проснулся во время операции

Они были госпитализированы с тяжелыми осложнения в Днепровскую областную клиническую больницу им. Мечникова, где одна из пострадавших женщин скончалась.

Напомним, в Киеве из-за укола анестезии во время плановой операции умер журналист Николай Бабич.

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Уникальная коллекция. Чем удивляет иностранцев мастер по мотоциклам на Днепропетровщине
Уникальная коллекция. Чем удивляет иностранцев мастер по мотоциклам на Днепропетровщине
На Днепропетровщине родители пытали 9-летнего сына раскаленной ложкой
На Днепропетровщине родители пытали 9-летнего сына раскаленной ложкой
дніпро топливо
Угроза Днепропетровщине: в любой момент могут взорваться 2 тыс. тонн ракетного топлива
Провокатор за завданням спецслужб РФ закликав до терактів
Провокатор по заданию спецслужб РФ призывал к терактам в День Достоинства и Свободы
Бетонный автобан европейского уровня. Трассу Днепр-Решетиловка откроют в 2022 году
Бетонный автобан европейского уровня. Трассу Днепр-Решетиловка откроют в 2022 году
Вода почасово или техническая: Гвардейское и Черкасское живут без центрального водоснабжения
Вода почасово или техническая: Гвардейское и Черкасское живут без центрального водоснабжения
Підозрюваний у зґвалтуванні
Пока матери не было дома – в Днепропетровской области педофил изнасиловал 13-летнюю девочку
тайник с оружием
Грибник нашел в лесу тайник с гранатометами и боеприпасами
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка