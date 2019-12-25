На Днепропетровщине семь пациентов пострадали из-за наркоза, один человек умер

В Каменском Днепропетровской области семь пациентов больницы пострадали из-за некачественного наркоза, один из них умер.

В больнице Каменского женщина умерла от некачественного наркоза.

В период с 17 по 19 декабря в больнице во время хирургических операций использовался медицинский наркоз от которого пострадали семь пациентов.

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Они были госпитализированы с тяжелыми осложнения в Днепровскую областную клиническую больницу им. Мечникова, где одна из пострадавших женщин скончалась.

Напомним, в Киеве из-за укола анестезии во время плановой операции умер журналист Николай Бабич.