На Днепропетровщине семь пациентов пострадали из-за наркоза, один человек умер

В Каменском Днепропетровской области семь пациентов больницы пострадали из-за некачественного наркоза, один из них умер.
В больнице Каменского женщина умерла от некачественного наркоза.
В период с 17 по 19 декабря в больнице во время хирургических операций использовался медицинский наркоз от которого пострадали семь пациентов.
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Они были госпитализированы с тяжелыми осложнения в Днепровскую областную клиническую больницу им. Мечникова, где одна из пострадавших женщин скончалась.
Напомним, в Киеве из-за укола анестезии во время плановой операции умер журналист Николай Бабич.
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