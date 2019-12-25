На Дніпропетровщині сім пацієнтів постраждали через наркоз, одна людина померла

У Кам’янському Дніпропетровської області сім пацієнтів лікарні постраждали через неякісний наркоз, один з них помер.
У лікарні Кам’янського жінка померла від неякісного наркозу.
У період з 17 по 19 грудня в лікарні під час хірургічних операцій використовувався медичний наркоз від якого постраждали сім пацієнтів.
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Вони були госпіталізовані з важкими ускладнення в Дніпровську обласну клінічну лікарню ім. Мечникова, де одна з постраждалих жінок померла.
Нагадаємо, у Києві через укол анестезії під час планової операції помер журналіст Микола Бабич.
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