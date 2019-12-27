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Факты / Происшествия

На Донбассе мужчина застрелил из ружья трех соседей и совершил самоубийство

В Северске Донецкой области мужчина возле своего двора из охотничьего ружья застрелил трех соседей, а затем покончил с собой.

Рушниця

В полиции считают, что причиной трагедии мог стать бытовой конфликт.

О выстрелах в соседнем дворе ночью 26 декабря сообщила жительница города Северска Бахмутского района.

Предварительно, к 35-летнему мужчине пришли владельцы соседних домов, между ними возникла ссора, которая закончилась стрельбой.

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Он застрелил из ружья своих соседей – мужчин 52, 56 и 60 лет.

А потом с того же ружья выстрелил в себя и скончался на месте.

Открыто производство по ч.2 статьи 115 УКУ – Умышленное убийство.

В октябре в Хмельницкой области мужчина из охотничьего ружья застрелил тещу и тестя, а дочь ранил.

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

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