На Донбасі чоловік застрелив з рушниці трьох сусідів і вчинив самогубство

У Сіверську Донецької області чоловік біля свого двору з мисливської рушниці застрелив трьох сусідів, а потім вчинив самогубство.

У поліції вважають, що причиною трагедії міг стати побутовий конфлікт.

Про постріли на сусідньому подвір’ї вночі 26 грудня повідомила жителька міста Сіверська Бахмутського району.

Попередньо, до 35-річного чоловіка прийшли власники сусідніх будинків, між ними виникла сварка, яка закінчилася стріляниною.

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Він застрелив з рушниці своїх сусідів – чоловіків 52, 56 та 60 років.

А потім з тієї ж рушниці вистрелив у себе і помер на місці.

Відкрито провадження за ч.2 статті 115 ККУ – Умисне вбивство.

У жовтні в Хмельницькій області чоловік з мисливської рушниці застрелив тещу і тестя, а доньку поранив.