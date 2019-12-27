На Донбасі чоловік застрелив з рушниці трьох сусідів і вчинив самогубство

У Сіверську Донецької області чоловік біля свого двору з мисливської рушниці застрелив трьох сусідів, а потім вчинив самогубство.
У поліції вважають, що причиною трагедії міг стати побутовий конфлікт.
Про постріли на сусідньому подвір’ї вночі 26 грудня повідомила жителька міста Сіверська Бахмутського району.
Попередньо, до 35-річного чоловіка прийшли власники сусідніх будинків, між ними виникла сварка, яка закінчилася стріляниною.
Читайте: Два порізаних тіла у колодязі: на Буковині хлопець вбив матір та свою 8-річну сестру
Він застрелив з рушниці своїх сусідів – чоловіків 52, 56 та 60 років.
А потім з тієї ж рушниці вистрелив у себе і помер на місці.
Відкрито провадження за ч.2 статті 115 ККУ – Умисне вбивство.
У жовтні в Хмельницькій області чоловік з мисливської рушниці застрелив тещу і тестя, а доньку поранив.