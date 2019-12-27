PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

На Донбасі чоловік застрелив з рушниці трьох сусідів і вчинив самогубство

У Сіверську Донецької області чоловік біля свого двору з мисливської рушниці застрелив трьох сусідів, а потім вчинив самогубство.

Рушниця

У поліції вважають, що причиною трагедії міг стати побутовий конфлікт.

Про постріли на сусідньому подвір’ї вночі 26 грудня повідомила жителька міста Сіверська Бахмутського району.

Попередньо, до 35-річного чоловіка прийшли власники сусідніх будинків, між ними виникла сварка, яка закінчилася стріляниною.

Читайте: Два порізаних тіла у колодязі: на Буковині хлопець вбив матір та свою 8-річну сестру

Він застрелив з рушниці своїх сусідів – чоловіків 52, 56 та 60 років.

А потім з тієї ж рушниці вистрелив у себе і помер на місці.

Відкрито провадження за ч.2 статті 115 ККУ – Умисне вбивство.

У жовтні в Хмельницькій області чоловік з мисливської рушниці застрелив тещу і тестя, а доньку поранив.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

В Киеве пенсионерке выстрелили в голову возле обменника
У Києві пенсіонерці вистрілили в голову біля обмінника
На Донеччині жінка вдарила чоловіка ножем у живіт після сімейної сварки
На Донеччині жінка вдарила чоловіка ножем у живіт після сімейної сварки
Під Києвом багатодітна мати народила в туалеті та викинула дитину в ліс
Під Києвом багатодітна мати народила в туалеті та викинула дитину в ліс
13 років за вбивство ветерана АТО Олійника
Суд виніс вирок у справі про вбивство ветерана АТО Олійника
Пістолет
У США сталася стрілянина під час вечірки – 13 постраждалих
На Київщині чоловіки влаштували стрілянину через ревнощі
На Київщині чоловіки влаштували стрілянину через ревнощі
Стрілянина на Луб’янці: стало відомо ім’я нападника
Стрілянина на Луб’янці: стало відомо ім’я нападника
У Москві розстріляли співробітників ФСБ (ТРАНСЛЯЦІЯ)
У Москві розстріляли співробітників ФСБ (ТРАНСЛЯЦІЯ)
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка