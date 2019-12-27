Утром 27 декабря разбился самолет авиакомпании Bek Air, выполняющий рейс Алматы-Нурсултан. На борту находилось 93 пассажира и пять членов экипажа.

Возле Алматы в Казахстане разбился пассажирский самолет Алматы-Нурсултан с 98 людьми на борту.

В результате авиакатастрофы на месте погибли 14 человек.

Российские СМИ сообщают со ссылкой на МВД Казахстана, что в авиакатастрофе погибли 12 человек.

На место выехали 16 бригад скорой и неотложной помощи. Задействованы 35 бригад Алматы и две нейрохиругические бригады. Стационары города Алматы и Алматинской области мобилизированы.

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В Алматинскую многопрофильную клиническую больницу доставлено пять пострадавших в крайне тяжелом состоянии.

В Центр детской неотложной медицинской помощи доставлено восемь детей в сознании с политравмами.

Также в больницах находятся 23 человека.

Задействованы все психологи из медицинских организаций.

Напомним, в 2017 году возле Алматы произошло крушение самолета АН-28 авиакомпании East Wing. В результате авиакатастрофы погибли 5 человек.