Вранці 27 грудня розбився літак авіакомпанії Bek Air, який виконував рейс Алмати – Нурсултан. На борту перебували 93 пасажири і п’ять членів екіпажу.

Біля Алмати в Казахстані розбився пасажирський літак Алмати-Нурсултан з 98 людьми на борту.

В результаті авіакатастрофи загинули 12 осіб.

На місце виїхали 16 бригад швидкої та невідкладної допомоги. Задіяні 35 бригад Алмати і дві нейрохіругіческіе бригади. Стаціонари міста Алмати та Алматинської області мобілізовані.

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В Алматинську багатопрофільну клінічну лікарню доставлено п’ять постраждалих у вкрай важкому стані.

У Центр дитячої невідкладної медичної допомоги доставлено вісім дітей у свідомості з політравмами.

Також в лікарнях знаходяться 23 людини.

Задіяні всі психологи з медичних організацій.

Нагадаємо, в 2017 році біля Алмати сталася аварія літака АН-28 авіакомпанії East Wing. В результаті авіакатастрофи загинули 5 осіб.